Note: All-conference teams are chosen by the league’s coaches and not the Idaho Press.
5A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE
Co-Players of the Year: Delaney Keith, Skyview; Amber Thonrton, Timberline
Coach of the Year: Todd Amundson, Timberline
First Team
C: Riley Gilbreath, Rocky Mountain; P: Penny-Lew Barnett, Capital; P: Megan Dobrev, Rocky Mountain; INF: Tara Dittman, Timberline; INF: Lolo Walker, Rocky Mountain; INF: Sydney Groves, Eagle; INF: Gracie Tentinger, Mountain View; UTL: Summer Makinster, Skyview; 1B: Sydney Pecoraro, Eagle; DP: Samantha Hatzenbeller, Rocky Mountain; OF: Brooklin Champion, Centennial; OF: Gracie Smith, Rocky Mountain; OF: Hayleigh Oliver, Eagle; OF: Kamryn Ham, Kuna.
Second Team
C: Talia Jenkins, Kuna; P: Lizzy Tommasini, Eagle; P: Megan Meracle, Borah; INF: Emily Henard, Rocky Mountain; INF: Hillary Victor, Eagle; INF Annalisa Zamora, Skyview; INF: Keli Kessel, Borah; UTL: Grace Wontorcik, Capital; 1B: Riley Price, Mountain View; DP: Jazmyn Jenkins, Mountain View; OF: Naomi Childs, Timberline; OF: Taylor Brewer, Skyview; OF: Riley McGrath, Mountain View; Chloe Robinson, Mountain View.
Honorable Mention
C: Carson Irwin, Meridian; P: Grace Diffin, Centennial; P: Abby Brooks, Rocky Mountain; P: Alyeea Smith, Kuna; P: Carly Boisvert, Mountain View; INF: Carly Reyes Mims, Centennial; INF: Carly Turpen, Capital; INF: Allie Laufenburger, Capital; INF: Brylin Field, Kuna; INF: Alianna Giddings, Kuna; INF: Maddie Dresie, Meridian; INF: Sophia Peralta, Mountain View; UTL: Izabella Brinkham, Rocky Mountain; 1B: Kaitlyn Davis, Borah; DP: Annie Swanson, Eagle; DP: Marissa Medina, Skyview; OF: Erika Gustafson, Boise; OF: Maddy Hommel, Kuna; OF: Cadence Mann, Kuna; OF: Rylie Haith, Meridian; OF: Kaelyn Isaac, Meridian; OF: Ella Svaty, Skyview; OF: Rayann Brown, Skyview; OF: Alyssa Kernin, Borah.
4A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE
Player of the Year: Jorja Welch, Nampa
Coach of the Year: Stephen Imbriani, Nampa
First Team
P: Alexis Tovar, Nampa; P: Reiss McIntrye, Ridgevue; 1B: Kayla Stacy, Vallivue; INF: Kaysie Jolly, Bishop Kelly; INF: Brook Garman, Vallivue; INF: Yazmin Garcia, Vallivue; INF: Emma Hohfine, Ridgevue; OF: Ysabella Villegas, Bishop Kelly; OF: Hollie Cunningham, Ridgevue; OF: Courtney Williams, Caldwell; OF: Logann Walker, Middleton; C: Macie Plischke, Ridgevue; DH: Stephanie Bryson, Caldwell; UTL: Gillian Venditti, Vallivue.
Second Team
P: Pilar Cook, Bishop Kelly; P: Joely Crider, Middleton; 1B: Grace Redding, Middleton; INF: Harper Campanella, BIshop Kelly; INF: Kylie Yanzuk, Emmett; INF: Joely Crider, MIddleton; INF: Maddie McKay, Ridgevue; OF: Brenna Wilson, Ridgevue; OF: Hailey Robinson, Vallivue; OF: Camille Bailey, Emmett; OF: Courtney Geach, Caldwell; C: Kayla Stoker, Bishop Kelly; DH: Keelie Hancock, Vallivue; UTL: Kylee Morgan, Nampa.
Honorable Mention
P: Faith Nichols, Bishop Kelly; P: Karadyn Fuller, Emmett; P: Hailey Robinson, Vallivue; P: Britney Henderson, Vallivue; P: Sierra Escalera, Ridgevue; 1B: Shelbie Heath, Emmett; 1B: Layla Rogers, Ridgevue; 1B: Alexis Tovar, Nampa; INF: Jorja Crider, Middleton; INF: Taylor Woods, Bishop Kelly; INF: Sydey Bryson, Ridgevue; OF: Emma Kraupp, Middleton; OF: Kaysha Leighty, Ridgevue; C: Sidney Schatz, Caldwell; C: Hallie Campbell, Columbia; C: Megan Stacy, Vallivue; DH: Claire Cunningham, Bishop Kelly; UTL: Nikki Mendez, Caldwell; UTL: Anna Couloumbe, Columbia.
3A SNAKE RIVER VALLEY CONFERNECE
Co-Players of the Year: Sofie Lebow, Payette; Dani Sitts, Homedale
Coach of the Year: Olivia Asumendz, Homedale
First Team
P: Brooke Richardson, McCall; C: Tobie Noyer, Weiser; 1B: Claire Warren, McCall; 2B: Kaitlyn Missamore, Homedale; 3B: Darcy Seward, Parma; 3B: Jasmine Neely, McCall; SS: Madisyn Collingwood, Payette; OF: Zayne Hall, Homedale; OF: Kali Branstetter, Weiser; OF: Emily Farrow, Fruitland; UTL: Whitney Cordes, Weiser.
Second Team
P: Stella Nichols, Parma; C: Kendyl Parsons, Payette; 1B: Mecarte Olsen, Weiser; 2B: Jaycee Rees, Parma; 3B: Jordan Barrett, Payette; SS: Kenzie Miller, Homedale; OF: Kenna Keim, Payette; OF: Monzque Brewer, McCall; OF: Hannah Swank, Weiser; UTL: Amaza Aberaasture, Homedale
Honorable Mention
P: Danica Lockette, Weiser; C: Chloe Becker, Parma; C: Maddie Miller, Homedale; 1B:Tyler Jerman, Fruitland; 1B: Mikaela Buckley, Parma; 2B: Jayda Robinson, Payette; 2B: Macy Maloney, Weiser; 3B: Olivia Miller, Homedale; 3B: Ivy Morris, Weiser; SS: Kenzie Tankersley, McCall; OF: Cashlynn Irish, Parma; OF: Rylee Salveson, Parma; OF: Katie Wakeman, Payette; UTL: Destiny Haworth, McCall.
2A WESTERN IDAHO CONFERENCE
Coach of the Year: Jamie Wind, Cole Valley
First Team
Jewel Bell, New Plymouth; Kendall Hoch, New Plymouth; Kerissa Rupp, New Plymouth; Abby Dreyer, New Plymouth; Naomi Merritt, Nampa Christian; Harlee Ferdinand, Nampa Christian; Keylee Wilson, Melba; Emily Zavala, Melba; Esther Riley, Melba; Mila Astorquia, Marsing.
Second Team
Afton Hoch, New Plymouth; Alyse Marion, Nampa Christian; Karly Williams, Nampa Christian; Jayden Hager, Cole Valley; Abbey Dwonch, Cole Valley; Karla Salazar, Marsing; Mazzi Roper, Marsing; Delaney Percifield, Marsing; Seanna McDougall, Vision Charter; Jamie Ruiz, Vision Charter
Honorable Mention
Eden Dunstan, Nampa Christian; Regan Volack, Nampa Christian; Emma Myers, New Plymouth; Lexi Eager, New Plymouth; Abi Robinson, New Plymouth; Kylee Aldrich, Melba; Windelyn Boer, Cole Valley; Grace Wingard, Cole Valley; Lexi Loucks, Marsing.
1A WESTERN IDAHO CONFERENCE
Player of the Year: Aubrey Gibbons, Glenns Ferry
Coach of the Year: Natalie Kulick, Idaho City
First Team
P: Lexie Cudaback, Notus; C: Jessica Lloyd, Glenns Ferry; INF: Savannah Darling, Notus; INF: Keira O’Mera, Greenleaf; INF: Sintia Varela, Rimrock; INF: Kyan Jackson, Glenns Ferry; INF: Anna Berry, Notus; Katy Wetz, Garden Valley; OF: Kambelle King, Glenns Ferry; OF: Gentry Kunsky, Rimrock; OF: Katherine Hostettler, Notus; OF: Kyndall Jensen, Notus; UTL: Madi Fink, Glenns Ferry; UTL: Averi DeWeese; UTL: Kendra Taylor, Greenleaf.
Second Team
P: Shaelyn Olsen, Greenleaf; C: Laney Jenkins, Rimrock; INF: Marissa Puga, Wilder; INF: Page Emly, Notus; INF: Maklay Moore, Rimrock; INF: Katelyn Thompson, Garden Valley; INF: Anna Hammons, Notus; INF: Rhlyan Burbank, Rimrock; UTL: Hannah Ralstin, Greenleaf; UTL: Kaya Brown, Idaho City; UTL: Sami Jewett, Rimrock; OF: Kylah Fillmore, Greenleaf; OF: Gabby Lowe, Notus; Kearra Orth, Glenns Ferry; OF: Allison Fields, Notus.
Honorable Mention
LeaBeth Hands, Glenns Ferry; Madison Ross, Garden Valley; Jolee Lopez, Wilder; Alexa Jensen, Idaho City; Tamia Dancer, Notus; Emma Eldridge, Rimrock; Constance Knight, Greenleaf.