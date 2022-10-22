Rejected license plates

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Editor's note: This article contains suggestive and mature language. The whole list of rejected plates is embedded at the bottom of the article. The list contains vanity plates that were rejected because they were profane, vulgar and offensive. Reader discretion is advised.

An Idahoan submitted an application for a personalized license plate, saying in their comments “I have 7 kids and they each picked a letter or number to go on the plate.” Their choices evidently spelled zero followed by a variation of a four-letter word.

Rejected license plates
Rejected license plates
Rejected license plates
Rejected license plates
Rejected license plates

Rejected Plates A

Field 1 Field 2 Field 3
dmvm_name dmvm_PlateTextMeaning dmvm_Comments
00BIES NICKNAME ON A BOISE STATE, PLATE TEXT = BOOBIES, CANNOT HAVE BODY PARTS IN PLATE TEXT.
069 LOW NUMBER PLATE CAN NOT HAVE 69 ON A PLATE
0BS MAF OLD BODY STYLE MAFIA BECAUSE I LOVE THE OLD BODY STYLES AND OWN 2 OLD BODY STYLE VEHICLES. CAN'T HAVE AF ON A PLATE
0GBRISK NICKNAME OG = TERM FOR TYPE OF MARIJUANA BRISK= RECENT WORD MEANING TO GET LIT OR HIGH
0GFYM0 GOD FEARING YOUNG MAN GO F YOUR MOM
0HHHFCK OHH FINALLY A COOL KID OHHH FUCK
0MW2FYD NULL BAD- ON MY WAY TO F* YOUR DAD
0MW2FYW OBEDIENT MEN WILLING TO FOLLOW YOUR WORD. JOHN 14:23 DEUTERONOMY 5:33 ON MY WAY TO F YOUR WIFE, INAPPROPRIATE
0MWZFYD ON MY WAY TO FREE YOUR DAD NULL
0WLP00H MY NICKNAME IS OWL, LAST NAME, WIFE'S NICKNAME IS POOHBEAR NO BODILY FLUIDS, POOH NO ALLOWED.
1 FJB 1ST JOB AT BENNYS TIRES SHOP F**K JOE BIDEN
1BADAZZ BADAZZ NO BODY PARTS
1FJBLGB INITIALS FOR ME AND KIDS TERM CONSIDERED TO BE ONE OF OBSCENITY 'FUCK JOE BIDEN '
1MGAY I AM GAY SEXUAL ORIENTATION OR PREFERENCE
1R1TE NULL REFERENCE TO NAZI GERMANY UNDER HITLER RULE. RANDOMLY GENERATED TEXT.
2FJB2 RELIGIOS 2 F##K JOE BIDEN 2
310HSSV JERSEY NUMBER AND ADDRESS ASSHOLE BACKWORDS WE USE A MIRROR
4FKSAKE FOR FORK SAKE FOR F*** SAKE
4NIK8R IT IS IN REFERENCE TO THE SINFUL LIFE IÂ FORNICATOR SEXUAL CONNOTATION
5150FK BROTHER'S NICKNAME TERM CONSIDERED TO BE ONE OF OBSCENITY 'CRAZY FUCK'
5318008 MY FAVORITE LIVE CONCERT OF THE GRATEFUL DEAD AT THE METROPOLITAN CENTER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AVOGQW06QEU MY FAVORITE SONG IS ALTHEA, WHICH IS THE 8TH SONG THEY PLAYED. READS BACKWARDS AS BOOBIES
5LBASS FIVE LARGE BASS CANNOT HAVE "ASS"
600BS OLD PLATE NUMBER LOOKS LIKE BOOBS
69 420 SPACEX STARSHIP SERIAL NUMBER. COINED BY ELON MUSK. I AM A SPACEX FAN NULL
6982 BIRTHDAY SEXUAL
69MEE NULL 69- SEXUAL CONNOTATION
6CHIT09 NICKNAME 69 CANT BE ISSUED SEXUAL/ CHITO HAS OWN MEANING
8008IES Â PRETTY MUCH RESEMBLES BOOBIES IN NUMBERS
ACAB NULL NULL
ACAB 1 NULL NULL
ADBTCH A DOG BUTCH (MY DOGS NAME) BSU PLATE BAD BITCH
ATF SUX AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SUCKS ATF SUCKS SHOWS CONTEMPT
ATFSUXS AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID IS A PAIN TO USE. CAN'T HAVE SUX ABOUT THE ATF
B00 BAY MY DAUGHTER WHO WILL BE DRIVING THIS CAR IS NAMED BAILEY AND HER NICKNAME IS BOO BOO BAY. SADLY BOO BOO ISNÂ RESEMBLES AND CAN BEEN READ AS BOOBIE
B000TY BIG TRUCK THANK YOU TERM REFERS TO AN BODY PART
B00B55 NO MEANING BOOBS BODY PART
B4D 4SS B 44 SUPER SPORT NO BODY PARTS ON PLATE ASS
BADASFJ NICE FJ NO "ASS" ALLOWED
BANATF INITIALS BAN ATF TWITTER #
BBC4U BIG BLACK CAR 4 U NULL
BBKTYFK NICKNAME STATES ITS HIS NICKNAME BUT READS AS BABY KITTY F**K
BDBCHZ BAD BITCHES PLATE TEXT RESEMBLES BAD BITCHES
BEAST69 FOOTBALL 69 CAN ONLY BE ISSUED TO PLATES WITH THE YEAR 69
BEAV 69 NICKNAME AND YEAR HE WAS BORN SMUT. NO SEXUAL CONTENT
BEEATCH BE A TEACHER-LIKE BIRDS AND THE BEES CAN NOT PUT ANY FORM OF CUSE WORDS ON PLATES BITCH IS NOT EXCEPTABLE
BELLE69 MOTHER'S NAME CANNOT USE "69" UNLESS VEHICLE IS A 1969
BFDFUN THREE LAST NAMES OF FAMILY BIG F-ING DEAL FUN
BGB008S BIG BOOBS PER IDAPA, BODY PARTS, SEXUAL CONNOTATION
BGBADMF BIG BAD MARIO FRANCISCO NULL
BIGMEAT BIG REAR TIRES NULL
BIGPP NULL CAN'T HAVE PRIVATE PARTS ON A PLATE
BJEEBCH BUJEE BOUJEE BITCH
BJF BGL Â BACKWARDS IT READS AS LGB FJB. AKA LETS GO BRANDON, FUCK JOE BIDEN
BL0 ME BLOWING IN WIND SELF EXPLANITORY
BLAZ420 BLAZER ON 4 20' 420 IS A DRUG REFERENCE
BLUBLS MY GIRLFRIEND REALLY LOVES BELLS ESPECIALLY DURING CHRISTMAS AND MY MOTORCYCLE REMINDS HER OF BLUE BELLS BECAUSE ITÂ BLUE BALLS
BMF 1 BENITO MARIA FRANK 1 BAD MOTHER F-ER 1
BNGBUS BANG BUS BANG BUS- NO SEXUAL ACTS ON A PLATE
BRIQUED ITS THE NAME OF MY SECOND FAVORITE DOG WHOSE NAME IS BRIQUE AND WHEN HE GETS EXCITED AND STARTS GETTING THE ZOOMIES WE CALL IT GETTING BRIQUED UP STACKED PENIS PER URBAN DICTIONARY
BTFD BRIANA, TROY, FRANK, DAVID. (ALL FAMILY MEMBERS) NULL
BVRPLZR NULL BEAVER PLEASER- SEXUAL CONNOTATION
BYEPUTA BYE STANDS FOR BYE WHORE/HOOKER
BYT ME IF YOU DON'T LIKE IT, TOO BAD BYT ME BITE ME TERM TO BE CONSIDERED ONE OF HOSTILITY
CE0BTCH CEO BUY THE CASH HOUSE THE BTCH IN THE TEXT CE0BTCH READS AS BITCH
CHEF AF CHEF AND MY WIFE'S INITIALS (AMY FRANKLIN) CAN'T HAVE AF ON A PLATE
CRPTMCR CARPET MASTER CRAFT DOUBLE MEANING-- "CARPET MUNCHER"
CUMIN REPLACES RECALLED PLATE USAFUKY THIS IS NOT REFERENCING THE SPICE CUMIN
CVN69 NULL CAN'T USE 69
D1RTY D THE RIG IS NAMED DIANE AND ITÂ DIRTY D IS A PORNOGRAPHER
DABMEUP BASED OFF INTERNET MEME DRUG REFERENCE
DAWG69 NAME CANT HAVE "69"
DBL DEE MY NICKNAME IS DEE DEE WHICH IS ALREADY TAKEN SEXUAL PREFERENCE
DBL DS NULL DOUBLE DS - BRA CUP SIZE MSG MAY NOT REFERENCE AN INTIMATE BODY PART
DCKY DUCKY- NICKNAME LOOKS LIKE DICKY, CAN'T HAVE BODY PARTS
DEADP0L DEADPOOL THE MEANING OF WHAT IT IS, IS SEXUAL
DEEGS HIS KIDS NICK NAME GRAHAM OF WEED
DFMU A SONG TITLE DON'T FUCK ME UP
DILF DADS IN LOVING FAITH. CHURCH GROUP AT LOCAL CHURCH. DAD I'D LIKE TO FUCK
DILH0LE ONLINE STREAMING NICKNAME INSULT
DIZBTCH DISBATCH DIZ BITCH
DREDRUM UPGRADED/CUSTOMIZED PARTS FOR CARS MURDERD
DSNUTZ ALL MY FRIENDS I WORK AND RIDE WITH ALWAYS TELL ME IM NUTS. MY NICKNAME IS D DEES NUTS- VIRAL SAYING SINCE 2015 REFERRING TO GENITALS
DUMBTCH GRANDMAS FAVORITE CANDY (DUM DUMS) AND HER LAST NAME (BATCH) CANT PUT CUSS (B!T*H) WORDS ON PLATES OR NAME CALLING
DZZNTS HE IS NUTS THESE NUTS REFERENCES AN INTIMATE BODY PART
EAFD EAST ANNAPOLIS FIRE DEPT. NO TO F'D (FUCKED )
EATR0UT THIS PLATE ALL TOGETHER MEANS EAT TROUT. ITÂ RECEIVED CUSTOMER COMPLAINT. TEXT READS AS "EAT HER OUT" ALLUDING TO ORAL SEX.
EFGAS ELECTRIC VEHICLE = NO GAS EFGAS = FUCK GAS
ELKCHT ELKCHIT CANNOT APPROVE BODY FLUIDS
EMMYP00 NICKNAME P00= NOT ACCEPTABLE DUE TO MENTION OF A BODILY FLUIDS
EYH8PPL I AM AN EYE DOCTOR HATE- DIRECTED AT PEOPLE IN GENERAL, INDIVIDUALS (LIKE A NAME), "TYPES" OF PEOPLE ETC FALLS UNDER THE HOSTILITY, INSULT, AND POSSIBLY RACIAL AND ETHNICAL DEGRADATION PART OF IDAPA.
F CNSR ITS A TRIBUTE CAR BUILD FOR MY GRANDFATHER THAT DIED FROM CANCER F*** CANCER
FAFB01 FASTIEST FUN BOY FAST AS F*** CANT BE ON A PLATE
FAH Q A LONG TIME FAMILY NICKNAME NULL
FAHKYU FAN HOCKEY UNIVERSITY SORRY CANT HAVE THE F##K YOU ON A PLATE
FAQUE FRENCH FOR MIND F* YOU
FARTER FARTER NO BODY FUNCTIONS ON PLATE
FCK U PANTY DROPPER WE CAN NOT PUT CUSS WORDS ON PLATES
FCKMNY ITS MY RIDING GROUP, STANDS FOR FC KINGS & MANY CAN NOT PUT F#$K ON A PLATE OR ANYTHING THAT RESEMBLES
FDAG0V INITIALS OF FAMILY MEMBERS F%$K DA (THE) GOVERNMENT
FIG JAM A NICKNAME THE CUSTOMER CALLS HIS DAUGHTER FUCK I'M GOOD JUST ASK ME, FIG JAM
FJB 46 IT IS A RACE CAR DRIVER, AND THAT IS HIS CAR NUMBER. CAN'T HAVE F JOE BIDEN ON A PLATE. COMPLAINT THAT SHE HAS LETS GO BRANDON ON THE WINDOW OF HER TRUCK
FJB 69 FOOD JOHN BOY F*** JOE BIDEN
FJB2024 RANDOM LETTERS AND NUMBERS. PLATE TEXT=F**K JOE BIDEN 2024
FJB24 NAME FOR THEN IN RODEO CAN'T HAVE F*** JOE BIDEN ON A PLATE
FJBEDT FORDS JAM BETTER EDITION *F JOE BIDEN
FJBIDEN FRIENDLY JERRY BIDEN F*** JOE BIDEN
FJBIDN I VOTED FOR JOE BIDEN POLITICAL INSULTS
FJBLGB INITIALS OF ALL OF MY DOGS NAME F%$K JOE BIDEN GO BRANDON
FJBN46 MILITARY CODE NAME IN ARMY F78K JOE BIDEN
FK JB MY GRAND KIDS INITIALS. FRANCIS KNOPP AND JORDAN BRADY F#$K JOE BIDEN SORRY SMUT
FKCNCR FKCNCR FKCNCR = FUCK CANCER A TERM THAT IS CONSIDERED TO BE ONE OF OBSCENITY
FMBYLVR FEM BOY LOVER FEM BOY LOVER "MAY NOT CARRY A SEXUAL CONNOTATION"
FNS8KS FUN SAKES F***ING SAKES
FTG FOR THE GLORY FTG= REGARDED AS F**K THE GOVERNMENT IN MODERN TEST
FU55MPG CAR IS FUN AND GETS 55 MILES PER GALLON FU= F*CK YOU. READS AS F U 55 MILES PER GALLON
FUBIDN OUR BUSINESS NAMES FU BIDEN
FUCK0FF BACK0FF NULL
FUGLIE NULL FUCKING UGLY
FUGN A UNDERGROUND NATURAL GAS FUCKING A
FUJ0BD FIELD UNIT JOINT OPERATIONS BUILDING DEPARTMENT FU JOE BIDEN
FUKHTRZ PPL WHO HATE SUCK CANNOT USE ANY ABBREVIATIONS FOR THE WORD "F**K (FUK)
FXNSHT HULL TECH IN THE NAVY FXNSHIT
FYITA FOR YOUR INFORMATION TO APPROVE F* YOU IN THE A$$
G00SPU COLOR OF CAR CAN'T HAVE POOH ON A PLATE
G0TMILF LIKE GOT MILK NULL
G33KAFK GEEK AWAY FROM KEYBOARD CAN'T HAVE "AS FUCK" ON PLATE
GEN XXX AGE PORNOGRAPHY REFERENCE
GFYCNT AS A KID I WOULD TEASE MY BROTHER WITH THE SAYING Â PLATE LOOKS TO SAY GOOFY C#NT, CANT ISSUE
GILF WORK RELATED GILF GRANDMOTHER I'D LIKE TO FUC* ON URBAN AND GENERAL WEB SEARCH
GTBENT WHEN FISHING POLE GETS BEND INSULT
GTFB GRAND TORRINO FIRE BIRD; DREAM CAR ONLINE DEFINITIONS STATE THIS IS AN ACRONYM FOR GET THE F#@% BACK! CONSIDERED SMUT.
GYPSYAF GYPSY NOMADIC OR FREE-SPIRITED PERSON CAN'T HAVE AF ON A PLATE
H8NBDN HATING BIDEN HATING BIDEN
H8PE0PL HATE PEOPLE NO HATE!
H8Y0U NOT A FAN OF PEOPLE IN GENERAL HATE YOU MESSAGEG SHOWS CONTEMPT / HOSTILITY
HAFBKD HALF BAKED - 1) AS IN A HALF-BAKED IDEA, 2) AS A MOM OF 3 I FEEL LIKE NOTHING IS EVER COMPLETE, AND FINALLY, 3) IT ELUDES TO THE POTATOES WE ARE SO FAMOUS FOR HALF BAKED-REFERENCE TO POT
HELBCH THAT BIKE IS QUICK. DONÂ HELL BITCH PROFANITY
HELLYEA HELL YEA HELL YEA CONSIDERED A TERM OF OBSCENITY
HIBALLN NAME OF OUR PODCAST/BUISNESS HIGHBALLING REFERS TO THE USE OF MARIJUANA
HYFR HI YA FOR REAL HYFR= HELL YEAH F**KING RIGHT!
IBLTIT I BUILT IT CANNOT HAVE BODY PARTS LISTED ON PLATE TEXT (TIT)
IDAG8H0 IDAHO G8 CAN NOT HAVE HO ON A PLATE
IDASHT IT REPRESENTS OUR BUSINESS NAME WHICH IS IDASIGHT PLATE READS AS I DA SH*T
IDGAF1 IDAHO GIRLS ARE FUN THE INITIALS IDGAF- ARE VIEWED AS I DON'T GIVE A F**K
IH69 INITIALS WITH BIRTHDATE SMUT. CAN'T HAVE 69 PLATE ON A 1978 VEHICLE
IH8CMBR “CAMBER” OR CMBR IS HOW MUCH A WHEEL TILTS. IT IS A TREND IN THE CAR COMMUNITY FOR PEOPLE TO CAMBER THERE CARS TO AN UNSAFE AMOUNT. I JUST DONT LIKE IT. IT IS NOT OFFENSIVE IN ANY WAY. I H8 HATE, SHOWS CONTEMPT FOR SOMETHING
IITCH ITCH - I SELL A ITCH CREAM. ON A BSU "B" PLATE THIS SPELLS BIITCH
ILLFYB ABBREVATION FOR BENEFITS SMUT
ILUVWAP I LOVE MY WIFE REFERS TO CARDI B SONG- I LOVE WET A** P***Y.
IMFAFB U'S FIT ABD FABULOUS BABY TEXT HAS AFB= AS F**K BIDEN
ITCHES NICKNAME ITCHES ON A BSU PLATE= BITCHES
ITCHIN ITCHING ON A BOISE PLATE MAKES IT STARTING WITH B MAKES IN SMUT
ITDTTC SAYING WITH FRIENDS FROM TALLEDAGA NIGHTS READ BACKWARDS IT MEANS SEE TITTY
ITTCH NICKNAME CANNOT USE THE WORD BITCH ON A PLATE (ON A BOISE STATE PLATE B+ ITTCH)
J0DES NAME SPANISH FOR "WHAT THE FUCK"
JAILB8 I'M EX-LAW ENFORCEMENT, AND SOME FAST VEHICLES ARE KNOWN AS JAIL BAIT. I JUST BOUGHT THIS CAR AND IT'S VERY FAST. I LOVE THE IRONY IN THIS. CANNOT HAVE JAILBAIT AS PLATE MEANING UNDERAGE GIRL SEXUALLY ATTRACTED TO
JDM A F JAPANESE CAR DESIGNATION CAN'T HAVE AF ON A PLATE
JEKA420 KIDS NAME AND BIRTHDATE CAN'T HAVE 4/20 ON A PLATE
JFK2U JOHN F KENNEDY JUST FUCK 2 U
K1CGA5 GO ELECTRIC INSTEAD OF GAS K1CGAS...SOUNDS LIKE KICK A$$ WHEN READ.
KDH69 INITIALS AND BIRTHYEAR CANNOT USE "69" IN PLATE TEXT UNLESS ITS THE YEAR OF THE VEHICLE.
KDR AF NAME OF CITY IN HIS COUNTRY KDR AF. AF MEANS AS FUCK
KIKE1 NULL INSULT AND CONTEMPTUOUS TERM FOR A JEWISH PERSON
KKKKH KENZLEE, KAYSON, KATALINA, KAMERON. HOLT CAN'T HAVE KKK ON A PLATE
KUSHH DOGS NAME SLANG FOR MARIJUANNA
LGB FJ LET'S GET BY, FOR JUNIOR. REPRESENTING A FRIEND'S HEALTH FIGHT. LGB FJ= SEXUAL ORIENTATION AND F**K JOE
LGB FJB AMERICAN PATRIOTISM F JOE BIDEN
LGBFJB PATRIOTISM AND LOVE FOR OUR COUNTRY LETS GO BRANDON F**K JOE BIDEN
LILTEET LITTLE AUDI TT NO "TEET"
LLFFGG MOVING LFG= LET'S FUCKING GO
LTZFKG0 LIGHT FRACTION GALAXY ZERO LETS F$C&ING GO CAN NOT BE ON A PLATE
MEXTIZA ANCESTORY GENE MIXTURE MEXTIZA IS A STRAIN OF CANNABIS/MARIJUANA
MGANG13 MGANG13 M GANG 13 MSG MAY NOT REPRSENT A GANG
MILFHNT MAJOR LEAGE FOWL HUNT MILF (PORN) HUNTER IS NAUGHTY CAN NOT BE PUT ON PLATE
MILFPLZ IM A MILL OPERATOR. MILF MEANS MOTHER I'D LIKE TO FUCK
MLF MY LOVE FOREVER TERM CONSIDERED TO BE ONE OF OBSCENITY 'MOTHER I'D LIKE TO FUCK'
MLF LVR NULL LATAH COUNTY SHERIFF BROUGHT PLT TO DMV'S ATTENTION.....MOTHER I'D LIKE TO F^%$ LOVER
MLFLVR NICKNAME MILF LOVER
MLFWGN PARENTS FULL INITIALS MLF= RELATES TO MOTHER I'D LIKE TO F**K
MRSIR69 IT'S A REFERENCE TO A DISNEY MOVIE SEXUAL REFERENCES CAN NOT BE PUT ON PLATES WITH 69, NOT THE YEAR OF THE CAR OR YEAR OF THE OWNERS BIRTH
MSISBS MULLTILPLE SCLEROSIS PLATE MSISBS= MULTIPLE SCLEROSIS IS BULL S**T, PERTAINS TO SOCIAL MEDIA SITES WITH SAME HASHTAGS
MURD3RD ALL BLACKED OUT SAYS MURRERED
MVBK2CA WANT TO MOVE BACK TO CALIFORNIA MOVE BACK TO CALIFORNIA, TOO MUCH HATE WITH THIS TOPIC
MYKAWK MY KAWASAKI CAN'T HAVE ANYTHING THAT LOOKS LIKE A BODY PART ON A PLATE
N0CALI NORTHERN CALIFORNIA DUE TO CURRENT DEROGATORY EVENTS
N0F2GV SHE IS A TEACHER THAT DOESN'T LIKE BAD GRADES NO "FUCKS" TO GIVE
N0FX MOTTO NO F*#KS, CANT PUT CUSE WORDS IN ANY WAY
N0FX2GV NO SPECIAL EFFECTS TO GIVE NULL
N0FXGVN NOT FORGIVEN NO F$CKS GIVIN NO CUSS WORDS ALLOWED
N0LSBS NO LESS BECAUSE NO LESS BULL SH*T
N0TAH0 CAR IS A YUKON NOT A TAHOE NOT A HOE
N3GRA ITS MY NICKNAME AND MY LUCKY NUMBER WE CAN NOT PUT NEGRA (BLACK WOMAN), IT IS OFFENSIVE
NILLA NAME SLANG FOR NIGGA FOR WHITE PEOPLE.
NUGS NAME MARIJUANA
P00BACA CHILDHOOD NICKNAME CANNOT NOT USE THE WORD "POO" IN PLATE TEXT
P00RUNR LIKE PRORUNNER BUT CHEAP SOUNDS LIKE A SEXUALLY CONTENT
P3N15 JUST A COMMON SAYING AMONG MY GROUP OF FRIENDS P3N15 = PENIS REFERENCE TO AN INTIMATE BODY PART
P55YWGN CAT MOBILE IN THE VETERINARY PROGRAM AND HAS CATS PUSSY CAN NOT BE PUT ON A PLATE FOR PUBLIC DISPLAY
PAMLF PURE ADRENALINE MOTOR SPORTS LIFE MLF NOT ALLOWED
PAWGMA ACRONYM NULL
PHU KIT PERSONAL HEALTH UTILITY KIT. SOMETHING I INVENTED CUSTOMER COMPLAINT THAT THIS READS AS F*CK IT
PHUB SNUBBING SOMEONE YOU'RE TALKING WITH IN PERSON IN FAVOR OF YOUR PHONE PHUB= PORN HUB; POPULAR PORN WEBSITE
PPKING NICKNAME POPS. LAST NAME KING BODILY FUNCTION
PULL0UT PULLING OUT OF A DRIVEWAY DUAL MEANING SEXUAL
PUSHN P PERSEVERANCE SONG PUSHIN P, TALKS ABOUT PUSHIN P***Y. PINK PARTS
PUTNSUX RUSSIAN PRESIDENT REFERENCE. "PUTIN SUCKS" PUTIN SUCKS
PVRTWGN POVERTY WAGAN PERVERT WAGON
R T F M READ THE FINE MANUAL PER GOOGLE (OVERWHELMINGLY) MEANS= READ THE F**KING MANUAL
R33F3R ROAD SIGN DRUG REFERENCE
RBF SHORT FOR REAL BIG FUN PROFANITY
RBNASS HONORING MY FATHER IN LAW THAT PASSED BY USING HIS INITIALS: RICHARD BRENNAN NASS CAN NOT PUT A$$ ON PLATE RUBBIN A$$ WONT WORK ON PLATE
RETRD REAR ENGINE TOYOTA RACING DEVELOPMENT INSULT
RMBIE RUMBLE MISTAKE
SH1TSHW FAMILY NAME CANNOT HAVE SHIT REF IN PLATE NAME
SHIBARI HOBBY OF KNOT TYING ROPE JAPANESE BONDAGE
SHIZB0X SHIZ IS A SURNAME , BOX MEANS CAR SHIT BOX
SHP00PI MY GREAT GRANDFATHERS MIDDLE NAME. CAN'T HAVE BODILY FLUID ON A PLATE
SHT BX2 SUPER HOT TRACKER, MOM'S NAME GRANDPA'S NAME TWO FAVORITE NUMBER READS AS SH*T BOX 2
SHTSTCK SHORT STACK, NICKNAME FOR MY DAUGHTER LOOKS LIKE SHIT STICK
SIDH0E A WORD MY KIDS MADE UP NICKNAME FOR MY MOTORCYCLE SIDE HOE
SIXTEY9 69 CAN NOT PUT 69 ON A PLATE CAUSE IT REPRESENTS SEXUAL ACT
SLF SOMETHING LIKE FOREVER PROFANITY
SLW ASF SLOW AND FAST SLOW AS F#$K CAN NOT BE ON A PLATE
SMLL PP SMALL REGARD FOR PLEASING PEOPLE NO BODY PARTS ON A PLATE
STULBUS STOOL BUS- ITS A SEPTIC TRUCK NO BODY FLUIDS ON A PLATE
SUB69 NAVY SUBMARINE HE WAS BORN 1969 CAN'T HAVE 69 ON A PLATE
SVURAS NURSE SAVING LIVES TEXT READS: SAVE YOUR *SS. NOT ACCEPTABLE DUE TO MENTION OF BODY PARTS
T1TT13S LOOKS COOL NO BODY PARTS
TBAGGR MY NAME IS TODD, AND MY BIKE IS CATAGORIZED AS A Â T BAGGER SEXUAL REFERENCE URBAN DICTIONARY 4253 VOTES
TF 69 TF FOR "TASK FORCE" CAN NOT HAVE SEXUAL REFERENCE ON PLATES
TIDDY TDI BRAND T**TY
TINYPP I WORK IN THE PROTEIN AND NUTRITION INDUSTRY AND OUR NEWEST BRAND IS TINY PEA PROTEIN AND I WOULD LIKE TO ADVERTISE IT ON MY VEHICLE. THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION! CANNOT USE REFERENCES TO HUMAN ANATOMY OR BODILY FUNCTIONS IN PLATE TEXT
TITS0AK IT IS A MOVIE REFERENCE CANNOT USE THE WORD "TIT" OR "TITS" IN PLATE TEXT
TITTIES BREASTS... PLEASE WE DONT PUT UNSEEN PERSONAL BODY PARTS ON PLATES
TNA69 INITIALS AND BIRTH MONTH CAN NOT PUT BODY PARTS (T!TS & A$$) ON PLATE AND 69 IS NOT HIS OR HER BIRTH YEAR
TUBESTK TUBESTEAK ARMY LINGO, MALE SEXUAL ORGAN
U DA H0 NULL YOU'RE THE HOE- OFFENSIVE AND VULGAR
U DAH0 HONORING MY UNCLES DAVE, ALAN, HOWARD AND OMAR NULL
UDAHH0E YOU DREAM ABOUT HEAVEN, HERE ON EARTH YOU DA HO
UFARTED CAT NAME SORRY NO BODY FUCTION NOISES ON PLATES
URN 1 BSU FOOTBALL BURN 1 DRUG REFERENCE TO SMOKING POT
US FJB NONE CANNOT HAVE F*** JOE BIDEN ON A PLATE. 2ND RECALL SAME ABBREVIATION
USAFJB USA FIJI BOY CANNOT HAVE FJB
UTARD IDAHO SLANG FOR UTAHANS; CUSTOMER FROM UTAH DEROGATORY TOWARDS PEOPLE FROM UTAH
VAGISHN AN EXPERT IN PELVIC HEALTH CANNOT DISPLAY SEXUAL BODY PARTS
WAIFU PERSONAL COMEDY MEANING CAN'T HAVE FU ON A PLATE
WAP ALOOF MEANS: WET A** P**Y
WHTPRDE WHITE PRIDE RACIST
WHTPRIV WHITE PRIVALGE SHOWS HATE, PREJUDICE. EVERYONE IS EQUAL IN IDAHO
WTF4MAN HIS NAME & MOTHER MAIDEN NAME CAN'T HAVE WTF ON A PLATE
WTPRVLG NAME OF MY TRUCK. NO RACIAL COMMENTS ALLOWED ON PLATE TEXT
X3ZTTU8 ACCENTUATE! MY NICKNAME SINCE I WAS IN THE MILITARY. SPELLED BACKWARDS: BUTT SEX. CANNOT HAVE BODILY FUNCTIONS ON PLATE
YA0I JAPANESE GRAPHIC NOBLES SYNONYMOUS WITH FOREIGN PORNOGRAPHY
YRUGEH DUNGEONS AND DRAGONS NAME WE CANNOT ACCEPT WHY ARE YOU GAY?
Z00M69 CAMERA ZOOM CANNOT HAVE SEXUAL REFERENCE ON A PLATE
Z3R0FUX I HAVE 7 KIDS AND THEY EACH PICKED A LETTER OR NUMBER TO GO ON THE PLATE. ZERO FUCKS GIVEN OBSCENITY

Carolyn Komatsoulis covers Boise, Meridian and Ada County. Contact her at 208-465-8107 and follow her on Twitter @CKomatsoulis.

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