Editor's note: This article contains suggestive and mature language. The whole list of rejected plates is embedded at the bottom of the article. The list contains vanity plates that were rejected because they were profane, vulgar and offensive. Reader discretion is advised.
An Idahoan submitted an application for a personalized license plate, saying in their comments “I have 7 kids and they each picked a letter or number to go on the plate.” Their choices evidently spelled zero followed by a variation of a four-letter word.
Rejected Plates A
|Field 1
|Field 2
|Field 3
|dmvm_name
|dmvm_PlateTextMeaning
|dmvm_Comments
|00BIES
|NICKNAME
|ON A BOISE STATE, PLATE TEXT = BOOBIES, CANNOT HAVE BODY PARTS IN PLATE TEXT.
|069
|LOW NUMBER PLATE
|CAN NOT HAVE 69 ON A PLATE
|0BS MAF
|OLD BODY STYLE MAFIA BECAUSE I LOVE THE OLD BODY STYLES AND OWN 2 OLD BODY STYLE VEHICLES.
|CAN'T HAVE AF ON A PLATE
|0GBRISK
|NICKNAME
|OG = TERM FOR TYPE OF MARIJUANA BRISK= RECENT WORD MEANING TO GET LIT OR HIGH
|0GFYM0
|GOD FEARING YOUNG MAN
|GO F YOUR MOM
|0HHHFCK
|OHH FINALLY A COOL KID
|OHHH FUCK
|0MW2FYD
|NULL
|BAD- ON MY WAY TO F* YOUR DAD
|0MW2FYW
|OBEDIENT MEN WILLING TO FOLLOW YOUR WORD. JOHN 14:23 DEUTERONOMY 5:33
|ON MY WAY TO F YOUR WIFE, INAPPROPRIATE
|0MWZFYD
|ON MY WAY TO FREE YOUR DAD
|NULL
|0WLP00H
|MY NICKNAME IS OWL, LAST NAME, WIFE'S NICKNAME IS POOHBEAR
|NO BODILY FLUIDS, POOH NO ALLOWED.
|1 FJB
|1ST JOB AT BENNYS TIRES SHOP
|F**K JOE BIDEN
|1BADAZZ
|BADAZZ
|NO BODY PARTS
|1FJBLGB
|INITIALS FOR ME AND KIDS
|TERM CONSIDERED TO BE ONE OF OBSCENITY 'FUCK JOE BIDEN '
|1MGAY
|I AM GAY
|SEXUAL ORIENTATION OR PREFERENCE
|1R1TE
|NULL
|REFERENCE TO NAZI GERMANY UNDER HITLER RULE. RANDOMLY GENERATED TEXT.
|2FJB2
|RELIGIOS
|2 F##K JOE BIDEN 2
|310HSSV
|JERSEY NUMBER AND ADDRESS
|ASSHOLE BACKWORDS WE USE A MIRROR
|4FKSAKE
|FOR FORK SAKE
|FOR F*** SAKE
|4NIK8R
|IT IS IN REFERENCE TO THE SINFUL LIFE IÂ
|FORNICATOR SEXUAL CONNOTATION
|5150FK
|BROTHER'S NICKNAME
|TERM CONSIDERED TO BE ONE OF OBSCENITY 'CRAZY FUCK'
|5318008
|MY FAVORITE LIVE CONCERT OF THE GRATEFUL DEAD AT THE METROPOLITAN CENTER: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AVOGQW06QEU MY FAVORITE SONG IS ALTHEA, WHICH IS THE 8TH SONG THEY PLAYED.
|READS BACKWARDS AS BOOBIES
|5LBASS
|FIVE LARGE BASS
|CANNOT HAVE "ASS"
|600BS
|OLD PLATE NUMBER
|LOOKS LIKE BOOBS
|69 420
|SPACEX STARSHIP SERIAL NUMBER. COINED BY ELON MUSK. I AM A SPACEX FAN
|NULL
|6982
|BIRTHDAY
|SEXUAL
|69MEE
|NULL
|69- SEXUAL CONNOTATION
|6CHIT09
|NICKNAME
|69 CANT BE ISSUED SEXUAL/ CHITO HAS OWN MEANING
|8008IES
|Â
|PRETTY MUCH RESEMBLES BOOBIES IN NUMBERS
|ACAB
|NULL
|NULL
|ACAB 1
|NULL
|NULL
|ADBTCH
|A DOG BUTCH (MY DOGS NAME)
|BSU PLATE BAD BITCH
|ATF SUX
|AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SUCKS
|ATF SUCKS SHOWS CONTEMPT
|ATFSUXS
|AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID IS A PAIN TO USE.
|CAN'T HAVE SUX ABOUT THE ATF
|B00 BAY
|MY DAUGHTER WHO WILL BE DRIVING THIS CAR IS NAMED BAILEY AND HER NICKNAME IS BOO BOO BAY. SADLY BOO BOO ISNÂ
|RESEMBLES AND CAN BEEN READ AS BOOBIE
|B000TY
|BIG TRUCK THANK YOU
|TERM REFERS TO AN BODY PART
|B00B55
|NO MEANING
|BOOBS BODY PART
|B4D 4SS
|B 44 SUPER SPORT
|NO BODY PARTS ON PLATE ASS
|BADASFJ
|NICE FJ
|NO "ASS" ALLOWED
|BANATF
|INITIALS
|BAN ATF TWITTER #
|BBC4U
|BIG BLACK CAR 4 U
|NULL
|BBKTYFK
|NICKNAME
|STATES ITS HIS NICKNAME BUT READS AS BABY KITTY F**K
|BDBCHZ
|BAD BITCHES
|PLATE TEXT RESEMBLES BAD BITCHES
|BEAST69
|FOOTBALL
|69 CAN ONLY BE ISSUED TO PLATES WITH THE YEAR 69
|BEAV 69
|NICKNAME AND YEAR HE WAS BORN
|SMUT. NO SEXUAL CONTENT
|BEEATCH
|BE A TEACHER-LIKE BIRDS AND THE BEES
|CAN NOT PUT ANY FORM OF CUSE WORDS ON PLATES BITCH IS NOT EXCEPTABLE
|BELLE69
|MOTHER'S NAME
|CANNOT USE "69" UNLESS VEHICLE IS A 1969
|BFDFUN
|THREE LAST NAMES OF FAMILY
|BIG F-ING DEAL FUN
|BGB008S
|BIG BOOBS
|PER IDAPA, BODY PARTS, SEXUAL CONNOTATION
|BGBADMF
|BIG BAD MARIO FRANCISCO
|NULL
|BIGMEAT
|BIG REAR TIRES
|NULL
|BIGPP
|NULL
|CAN'T HAVE PRIVATE PARTS ON A PLATE
|BJEEBCH
|BUJEE
|BOUJEE BITCH
|BJF BGL
|Â
|BACKWARDS IT READS AS LGB FJB. AKA LETS GO BRANDON, FUCK JOE BIDEN
|BL0 ME
|BLOWING IN WIND
|SELF EXPLANITORY
|BLAZ420
|BLAZER ON 4 20'
|420 IS A DRUG REFERENCE
|BLUBLS
|MY GIRLFRIEND REALLY LOVES BELLS ESPECIALLY DURING CHRISTMAS AND MY MOTORCYCLE REMINDS HER OF BLUE BELLS BECAUSE ITÂ
|BLUE BALLS
|BMF 1
|BENITO MARIA FRANK 1
|BAD MOTHER F-ER 1
|BNGBUS
|BANG BUS
|BANG BUS- NO SEXUAL ACTS ON A PLATE
|BRIQUED
|ITS THE NAME OF MY SECOND FAVORITE DOG WHOSE NAME IS BRIQUE AND WHEN HE GETS EXCITED AND STARTS GETTING THE ZOOMIES WE CALL IT GETTING BRIQUED UP
|STACKED PENIS PER URBAN DICTIONARY
|BTFD
|BRIANA, TROY, FRANK, DAVID. (ALL FAMILY MEMBERS)
|NULL
|BVRPLZR
|NULL
|BEAVER PLEASER- SEXUAL CONNOTATION
|BYEPUTA
|BYE
|STANDS FOR BYE WHORE/HOOKER
|BYT ME
|IF YOU DON'T LIKE IT, TOO BAD
|BYT ME BITE ME TERM TO BE CONSIDERED ONE OF HOSTILITY
|CE0BTCH
|CEO BUY THE CASH HOUSE
|THE BTCH IN THE TEXT CE0BTCH READS AS BITCH
|CHEF AF
|CHEF AND MY WIFE'S INITIALS (AMY FRANKLIN)
|CAN'T HAVE AF ON A PLATE
|CRPTMCR
|CARPET MASTER CRAFT
|DOUBLE MEANING-- "CARPET MUNCHER"
|CUMIN
|REPLACES RECALLED PLATE USAFUKY
|THIS IS NOT REFERENCING THE SPICE CUMIN
|CVN69
|NULL
|CAN'T USE 69
|D1RTY D
|THE RIG IS NAMED DIANE AND ITÂ
|DIRTY D IS A PORNOGRAPHER
|DABMEUP
|BASED OFF INTERNET MEME
|DRUG REFERENCE
|DAWG69
|NAME
|CANT HAVE "69"
|DBL DEE
|MY NICKNAME IS DEE DEE WHICH IS ALREADY TAKEN
|SEXUAL PREFERENCE
|DBL DS
|NULL
|DOUBLE DS - BRA CUP SIZE MSG MAY NOT REFERENCE AN INTIMATE BODY PART
|DCKY
|DUCKY- NICKNAME
|LOOKS LIKE DICKY, CAN'T HAVE BODY PARTS
|DEADP0L
|DEADPOOL
|THE MEANING OF WHAT IT IS, IS SEXUAL
|DEEGS
|HIS KIDS NICK NAME
|GRAHAM OF WEED
|DFMU
|A SONG TITLE
|DON'T FUCK ME UP
|DILF
|DADS IN LOVING FAITH. CHURCH GROUP AT LOCAL CHURCH.
|DAD I'D LIKE TO FUCK
|DILH0LE
|ONLINE STREAMING NICKNAME
|INSULT
|DIZBTCH
|DISBATCH
|DIZ BITCH
|DREDRUM
|UPGRADED/CUSTOMIZED PARTS FOR CARS
|MURDERD
|DSNUTZ
|ALL MY FRIENDS I WORK AND RIDE WITH ALWAYS TELL ME IM NUTS. MY NICKNAME IS D
|DEES NUTS- VIRAL SAYING SINCE 2015 REFERRING TO GENITALS
|DUMBTCH
|GRANDMAS FAVORITE CANDY (DUM DUMS) AND HER LAST NAME (BATCH)
|CANT PUT CUSS (B!T*H) WORDS ON PLATES OR NAME CALLING
|DZZNTS
|HE IS NUTS
|THESE NUTS REFERENCES AN INTIMATE BODY PART
|EAFD
|EAST ANNAPOLIS FIRE DEPT.
|NO TO F'D (FUCKED )
|EATR0UT
|THIS PLATE ALL TOGETHER MEANS EAT TROUT. ITÂ
|RECEIVED CUSTOMER COMPLAINT. TEXT READS AS "EAT HER OUT" ALLUDING TO ORAL SEX.
|EFGAS
|ELECTRIC VEHICLE = NO GAS
|EFGAS = FUCK GAS
|ELKCHT
|ELKCHIT
|CANNOT APPROVE BODY FLUIDS
|EMMYP00
|NICKNAME
|P00= NOT ACCEPTABLE DUE TO MENTION OF A BODILY FLUIDS
|EYH8PPL
|I AM AN EYE DOCTOR
|HATE- DIRECTED AT PEOPLE IN GENERAL, INDIVIDUALS (LIKE A NAME), "TYPES" OF PEOPLE ETC FALLS UNDER THE HOSTILITY, INSULT, AND POSSIBLY RACIAL AND ETHNICAL DEGRADATION PART OF IDAPA.
|F CNSR
|ITS A TRIBUTE CAR BUILD FOR MY GRANDFATHER THAT DIED FROM CANCER
|F*** CANCER
|FAFB01
|FASTIEST FUN BOY
|FAST AS F*** CANT BE ON A PLATE
|FAH Q
|A LONG TIME FAMILY NICKNAME
|NULL
|FAHKYU
|FAN HOCKEY UNIVERSITY
|SORRY CANT HAVE THE F##K YOU ON A PLATE
|FAQUE
|FRENCH FOR MIND
|F* YOU
|FARTER
|FARTER
|NO BODY FUNCTIONS ON PLATE
|FCK U
|PANTY DROPPER
|WE CAN NOT PUT CUSS WORDS ON PLATES
|FCKMNY
|ITS MY RIDING GROUP, STANDS FOR FC KINGS & MANY
|CAN NOT PUT F#$K ON A PLATE OR ANYTHING THAT RESEMBLES
|FDAG0V
|INITIALS OF FAMILY MEMBERS
|F%$K DA (THE) GOVERNMENT
|FIG JAM
|A NICKNAME THE CUSTOMER CALLS HIS DAUGHTER
|FUCK I'M GOOD JUST ASK ME, FIG JAM
|FJB 46
|IT IS A RACE CAR DRIVER, AND THAT IS HIS CAR NUMBER.
|CAN'T HAVE F JOE BIDEN ON A PLATE. COMPLAINT THAT SHE HAS LETS GO BRANDON ON THE WINDOW OF HER TRUCK
|FJB 69
|FOOD JOHN BOY
|F*** JOE BIDEN
|FJB2024
|RANDOM LETTERS AND NUMBERS.
|PLATE TEXT=F**K JOE BIDEN 2024
|FJB24
|NAME FOR THEN IN RODEO
|CAN'T HAVE F*** JOE BIDEN ON A PLATE
|FJBEDT
|FORDS JAM BETTER EDITION
|*F JOE BIDEN
|FJBIDEN
|FRIENDLY JERRY BIDEN
|F*** JOE BIDEN
|FJBIDN
|I VOTED FOR JOE BIDEN
|POLITICAL INSULTS
|FJBLGB
|INITIALS OF ALL OF MY DOGS NAME
|F%$K JOE BIDEN GO BRANDON
|FJBN46
|MILITARY CODE NAME IN ARMY
|F78K JOE BIDEN
|FK JB
|MY GRAND KIDS INITIALS. FRANCIS KNOPP AND JORDAN BRADY
|F#$K JOE BIDEN SORRY SMUT
|FKCNCR
|FKCNCR
|FKCNCR = FUCK CANCER A TERM THAT IS CONSIDERED TO BE ONE OF OBSCENITY
|FMBYLVR
|FEM BOY LOVER
|FEM BOY LOVER "MAY NOT CARRY A SEXUAL CONNOTATION"
|FNS8KS
|FUN SAKES
|F***ING SAKES
|FTG
|FOR THE GLORY
|FTG= REGARDED AS F**K THE GOVERNMENT IN MODERN TEST
|FU55MPG
|CAR IS FUN AND GETS 55 MILES PER GALLON
|FU= F*CK YOU. READS AS F U 55 MILES PER GALLON
|FUBIDN
|OUR BUSINESS NAMES
|FU BIDEN
|FUCK0FF
|BACK0FF
|NULL
|FUGLIE
|NULL
|FUCKING UGLY
|FUGN A
|UNDERGROUND NATURAL GAS
|FUCKING A
|FUJ0BD
|FIELD UNIT JOINT OPERATIONS BUILDING DEPARTMENT
|FU JOE BIDEN
|FUKHTRZ
|PPL WHO HATE SUCK
|CANNOT USE ANY ABBREVIATIONS FOR THE WORD "F**K (FUK)
|FXNSHT
|HULL TECH IN THE NAVY
|FXNSHIT
|FYITA
|FOR YOUR INFORMATION TO APPROVE
|F* YOU IN THE A$$
|G00SPU
|COLOR OF CAR
|CAN'T HAVE POOH ON A PLATE
|G0TMILF
|LIKE GOT MILK
|NULL
|G33KAFK
|GEEK AWAY FROM KEYBOARD
|CAN'T HAVE "AS FUCK" ON PLATE
|GEN XXX
|AGE
|PORNOGRAPHY REFERENCE
|GFYCNT
|AS A KID I WOULD TEASE MY BROTHER WITH THE SAYING Â
|PLATE LOOKS TO SAY GOOFY C#NT, CANT ISSUE
|GILF
|WORK RELATED
|GILF GRANDMOTHER I'D LIKE TO FUC* ON URBAN AND GENERAL WEB SEARCH
|GTBENT
|WHEN FISHING POLE GETS BEND
|INSULT
|GTFB
|GRAND TORRINO FIRE BIRD; DREAM CAR
|ONLINE DEFINITIONS STATE THIS IS AN ACRONYM FOR GET THE F#@% BACK! CONSIDERED SMUT.
|GYPSYAF
|GYPSY NOMADIC OR FREE-SPIRITED PERSON
|CAN'T HAVE AF ON A PLATE
|H8NBDN
|HATING BIDEN
|HATING BIDEN
|H8PE0PL
|HATE PEOPLE
|NO HATE!
|H8Y0U
|NOT A FAN OF PEOPLE IN GENERAL
|HATE YOU MESSAGEG SHOWS CONTEMPT / HOSTILITY
|HAFBKD
|HALF BAKED - 1) AS IN A HALF-BAKED IDEA, 2) AS A MOM OF 3 I FEEL LIKE NOTHING IS EVER COMPLETE, AND FINALLY, 3) IT ELUDES TO THE POTATOES WE ARE SO FAMOUS FOR
|HALF BAKED-REFERENCE TO POT
|HELBCH
|THAT BIKE IS QUICK. DONÂ
|HELL BITCH PROFANITY
|HELLYEA
|HELL YEA
|HELL YEA CONSIDERED A TERM OF OBSCENITY
|HIBALLN
|NAME OF OUR PODCAST/BUISNESS
|HIGHBALLING REFERS TO THE USE OF MARIJUANA
|HYFR
|HI YA FOR REAL
|HYFR= HELL YEAH F**KING RIGHT!
|IBLTIT
|I BUILT IT
|CANNOT HAVE BODY PARTS LISTED ON PLATE TEXT (TIT)
|IDAG8H0
|IDAHO G8
|CAN NOT HAVE HO ON A PLATE
|IDASHT
|IT REPRESENTS OUR BUSINESS NAME WHICH IS IDASIGHT
|PLATE READS AS I DA SH*T
|IDGAF1
|IDAHO GIRLS ARE FUN
|THE INITIALS IDGAF- ARE VIEWED AS I DON'T GIVE A F**K
|IH69
|INITIALS WITH BIRTHDATE
|SMUT. CAN'T HAVE 69 PLATE ON A 1978 VEHICLE
|IH8CMBR
|“CAMBER” OR CMBR IS HOW MUCH A WHEEL TILTS. IT IS A TREND IN THE CAR COMMUNITY FOR PEOPLE TO CAMBER THERE CARS TO AN UNSAFE AMOUNT. I JUST DONT LIKE IT. IT IS NOT OFFENSIVE IN ANY WAY.
|I H8 HATE, SHOWS CONTEMPT FOR SOMETHING
|IITCH
|ITCH - I SELL A ITCH CREAM.
|ON A BSU "B" PLATE THIS SPELLS BIITCH
|ILLFYB
|ABBREVATION FOR BENEFITS
|SMUT
|ILUVWAP
|I LOVE MY WIFE
|REFERS TO CARDI B SONG- I LOVE WET A** P***Y.
|IMFAFB
|U'S FIT ABD FABULOUS BABY
|TEXT HAS AFB= AS F**K BIDEN
|ITCHES
|NICKNAME
|ITCHES ON A BSU PLATE= BITCHES
|ITCHIN
|ITCHING
|ON A BOISE PLATE MAKES IT STARTING WITH B MAKES IN SMUT
|ITDTTC
|SAYING WITH FRIENDS FROM TALLEDAGA NIGHTS
|READ BACKWARDS IT MEANS SEE TITTY
|ITTCH
|NICKNAME
|CANNOT USE THE WORD BITCH ON A PLATE (ON A BOISE STATE PLATE B+ ITTCH)
|J0DES
|NAME
|SPANISH FOR "WHAT THE FUCK"
|JAILB8
|I'M EX-LAW ENFORCEMENT, AND SOME FAST VEHICLES ARE KNOWN AS JAIL BAIT. I JUST BOUGHT THIS CAR AND IT'S VERY FAST. I LOVE THE IRONY IN THIS.
|CANNOT HAVE JAILBAIT AS PLATE MEANING UNDERAGE GIRL SEXUALLY ATTRACTED TO
|JDM A F
|JAPANESE CAR DESIGNATION
|CAN'T HAVE AF ON A PLATE
|JEKA420
|KIDS NAME AND BIRTHDATE
|CAN'T HAVE 4/20 ON A PLATE
|JFK2U
|JOHN F KENNEDY
|JUST FUCK 2 U
|K1CGA5
|GO ELECTRIC INSTEAD OF GAS
|K1CGAS...SOUNDS LIKE KICK A$$ WHEN READ.
|KDH69
|INITIALS AND BIRTHYEAR
|CANNOT USE "69" IN PLATE TEXT UNLESS ITS THE YEAR OF THE VEHICLE.
|KDR AF
|NAME OF CITY IN HIS COUNTRY
|KDR AF. AF MEANS AS FUCK
|KIKE1
|NULL
|INSULT AND CONTEMPTUOUS TERM FOR A JEWISH PERSON
|KKKKH
|KENZLEE, KAYSON, KATALINA, KAMERON. HOLT
|CAN'T HAVE KKK ON A PLATE
|KUSHH
|DOGS NAME
|SLANG FOR MARIJUANNA
|LGB FJ
|LET'S GET BY, FOR JUNIOR. REPRESENTING A FRIEND'S HEALTH FIGHT.
|LGB FJ= SEXUAL ORIENTATION AND F**K JOE
|LGB FJB
|AMERICAN PATRIOTISM
|F JOE BIDEN
|LGBFJB
|PATRIOTISM AND LOVE FOR OUR COUNTRY
|LETS GO BRANDON F**K JOE BIDEN
|LILTEET
|LITTLE AUDI TT
|NO "TEET"
|LLFFGG
|MOVING
|LFG= LET'S FUCKING GO
|LTZFKG0
|LIGHT FRACTION GALAXY ZERO
|LETS F$C&ING GO CAN NOT BE ON A PLATE
|MEXTIZA
|ANCESTORY GENE MIXTURE
|MEXTIZA IS A STRAIN OF CANNABIS/MARIJUANA
|MGANG13
|MGANG13
|M GANG 13 MSG MAY NOT REPRSENT A GANG
|MILFHNT
|MAJOR LEAGE FOWL HUNT
|MILF (PORN) HUNTER IS NAUGHTY CAN NOT BE PUT ON PLATE
|MILFPLZ
|IM A MILL OPERATOR.
|MILF MEANS MOTHER I'D LIKE TO FUCK
|MLF
|MY LOVE FOREVER
|TERM CONSIDERED TO BE ONE OF OBSCENITY 'MOTHER I'D LIKE TO FUCK'
|MLF LVR
|NULL
|LATAH COUNTY SHERIFF BROUGHT PLT TO DMV'S ATTENTION.....MOTHER I'D LIKE TO F^%$ LOVER
|MLFLVR
|NICKNAME
|MILF LOVER
|MLFWGN
|PARENTS FULL INITIALS
|MLF= RELATES TO MOTHER I'D LIKE TO F**K
|MRSIR69
|IT'S A REFERENCE TO A DISNEY MOVIE
|SEXUAL REFERENCES CAN NOT BE PUT ON PLATES WITH 69, NOT THE YEAR OF THE CAR OR YEAR OF THE OWNERS BIRTH
|MSISBS
|MULLTILPLE SCLEROSIS
|PLATE MSISBS= MULTIPLE SCLEROSIS IS BULL S**T, PERTAINS TO SOCIAL MEDIA SITES WITH SAME HASHTAGS
|MURD3RD
|ALL BLACKED OUT
|SAYS MURRERED
|MVBK2CA
|WANT TO MOVE BACK TO CALIFORNIA
|MOVE BACK TO CALIFORNIA, TOO MUCH HATE WITH THIS TOPIC
|MYKAWK
|MY KAWASAKI
|CAN'T HAVE ANYTHING THAT LOOKS LIKE A BODY PART ON A PLATE
|N0CALI
|NORTHERN CALIFORNIA
|DUE TO CURRENT DEROGATORY EVENTS
|N0F2GV
|SHE IS A TEACHER THAT DOESN'T LIKE BAD GRADES
|NO "FUCKS" TO GIVE
|N0FX
|MOTTO
|NO F*#KS, CANT PUT CUSE WORDS IN ANY WAY
|N0FX2GV
|NO SPECIAL EFFECTS TO GIVE
|NULL
|N0FXGVN
|NOT FORGIVEN
|NO F$CKS GIVIN NO CUSS WORDS ALLOWED
|N0LSBS
|NO LESS BECAUSE
|NO LESS BULL SH*T
|N0TAH0
|CAR IS A YUKON NOT A TAHOE
|NOT A HOE
|N3GRA
|ITS MY NICKNAME AND MY LUCKY NUMBER
|WE CAN NOT PUT NEGRA (BLACK WOMAN), IT IS OFFENSIVE
|NILLA
|NAME
|SLANG FOR NIGGA FOR WHITE PEOPLE.
|NUGS
|NAME
|MARIJUANA
|P00BACA
|CHILDHOOD NICKNAME
|CANNOT NOT USE THE WORD "POO" IN PLATE TEXT
|P00RUNR
|LIKE PRORUNNER BUT CHEAP
|SOUNDS LIKE A SEXUALLY CONTENT
|P3N15
|JUST A COMMON SAYING AMONG MY GROUP OF FRIENDS
|P3N15 = PENIS REFERENCE TO AN INTIMATE BODY PART
|P55YWGN
|CAT MOBILE IN THE VETERINARY PROGRAM AND HAS CATS
|PUSSY CAN NOT BE PUT ON A PLATE FOR PUBLIC DISPLAY
|PAMLF
|PURE ADRENALINE MOTOR SPORTS LIFE
|MLF NOT ALLOWED
|PAWGMA
|ACRONYM
|NULL
|PHU KIT
|PERSONAL HEALTH UTILITY KIT. SOMETHING I INVENTED
|CUSTOMER COMPLAINT THAT THIS READS AS F*CK IT
|PHUB
|SNUBBING SOMEONE YOU'RE TALKING WITH IN PERSON IN FAVOR OF YOUR PHONE
|PHUB= PORN HUB; POPULAR PORN WEBSITE
|PPKING
|NICKNAME POPS. LAST NAME KING
|BODILY FUNCTION
|PULL0UT
|PULLING OUT OF A DRIVEWAY
|DUAL MEANING SEXUAL
|PUSHN P
|PERSEVERANCE
|SONG PUSHIN P, TALKS ABOUT PUSHIN P***Y. PINK PARTS
|PUTNSUX
|RUSSIAN PRESIDENT REFERENCE. "PUTIN SUCKS"
|PUTIN SUCKS
|PVRTWGN
|POVERTY WAGAN
|PERVERT WAGON
|R T F M
|READ THE FINE MANUAL
|PER GOOGLE (OVERWHELMINGLY) MEANS= READ THE F**KING MANUAL
|R33F3R
|ROAD SIGN
|DRUG REFERENCE
|RBF
|SHORT FOR REAL BIG FUN
|PROFANITY
|RBNASS
|HONORING MY FATHER IN LAW THAT PASSED BY USING HIS INITIALS: RICHARD BRENNAN NASS
|CAN NOT PUT A$$ ON PLATE RUBBIN A$$ WONT WORK ON PLATE
|RETRD
|REAR ENGINE TOYOTA RACING DEVELOPMENT
|INSULT
|RMBIE
|RUMBLE
|MISTAKE
|SH1TSHW
|FAMILY NAME
|CANNOT HAVE SHIT REF IN PLATE NAME
|SHIBARI
|HOBBY OF KNOT TYING ROPE
|JAPANESE BONDAGE
|SHIZB0X
|SHIZ IS A SURNAME , BOX MEANS CAR
|SHIT BOX
|SHP00PI
|MY GREAT GRANDFATHERS MIDDLE NAME.
|CAN'T HAVE BODILY FLUID ON A PLATE
|SHT BX2
|SUPER HOT TRACKER, MOM'S NAME GRANDPA'S NAME TWO FAVORITE NUMBER
|READS AS SH*T BOX 2
|SHTSTCK
|SHORT STACK, NICKNAME FOR MY DAUGHTER
|LOOKS LIKE SHIT STICK
|SIDH0E
|A WORD MY KIDS MADE UP NICKNAME FOR MY MOTORCYCLE
|SIDE HOE
|SIXTEY9
|69
|CAN NOT PUT 69 ON A PLATE CAUSE IT REPRESENTS SEXUAL ACT
|SLF
|SOMETHING LIKE FOREVER
|PROFANITY
|SLW ASF
|SLOW AND FAST
|SLOW AS F#$K CAN NOT BE ON A PLATE
|SMLL PP
|SMALL REGARD FOR PLEASING PEOPLE
|NO BODY PARTS ON A PLATE
|STULBUS
|STOOL BUS- ITS A SEPTIC TRUCK
|NO BODY FLUIDS ON A PLATE
|SUB69
|NAVY SUBMARINE HE WAS BORN 1969
|CAN'T HAVE 69 ON A PLATE
|SVURAS
|NURSE SAVING LIVES
|TEXT READS: SAVE YOUR *SS. NOT ACCEPTABLE DUE TO MENTION OF BODY PARTS
|T1TT13S
|LOOKS COOL
|NO BODY PARTS
|TBAGGR
|MY NAME IS TODD, AND MY BIKE IS CATAGORIZED AS A Â
|T BAGGER SEXUAL REFERENCE URBAN DICTIONARY 4253 VOTES
|TF 69
|TF FOR "TASK FORCE"
|CAN NOT HAVE SEXUAL REFERENCE ON PLATES
|TIDDY
|TDI BRAND
|T**TY
|TINYPP
|I WORK IN THE PROTEIN AND NUTRITION INDUSTRY AND OUR NEWEST BRAND IS TINY PEA PROTEIN AND I WOULD LIKE TO ADVERTISE IT ON MY VEHICLE. THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION!
|CANNOT USE REFERENCES TO HUMAN ANATOMY OR BODILY FUNCTIONS IN PLATE TEXT
|TITS0AK
|IT IS A MOVIE REFERENCE
|CANNOT USE THE WORD "TIT" OR "TITS" IN PLATE TEXT
|TITTIES
|BREASTS... PLEASE
|WE DONT PUT UNSEEN PERSONAL BODY PARTS ON PLATES
|TNA69
|INITIALS AND BIRTH MONTH
|CAN NOT PUT BODY PARTS (T!TS & A$$) ON PLATE AND 69 IS NOT HIS OR HER BIRTH YEAR
|TUBESTK
|TUBESTEAK
|ARMY LINGO, MALE SEXUAL ORGAN
|U DA H0
|NULL
|YOU'RE THE HOE- OFFENSIVE AND VULGAR
|U DAH0
|HONORING MY UNCLES DAVE, ALAN, HOWARD AND OMAR
|NULL
|UDAHH0E
|YOU DREAM ABOUT HEAVEN, HERE ON EARTH
|YOU DA HO
|UFARTED
|CAT NAME
|SORRY NO BODY FUCTION NOISES ON PLATES
|URN 1
|BSU FOOTBALL
|BURN 1 DRUG REFERENCE TO SMOKING POT
|US FJB
|NONE
|CANNOT HAVE F*** JOE BIDEN ON A PLATE. 2ND RECALL SAME ABBREVIATION
|USAFJB
|USA FIJI BOY
|CANNOT HAVE FJB
|UTARD
|IDAHO SLANG FOR UTAHANS; CUSTOMER FROM UTAH
|DEROGATORY TOWARDS PEOPLE FROM UTAH
|VAGISHN
|AN EXPERT IN PELVIC HEALTH
|CANNOT DISPLAY SEXUAL BODY PARTS
|WAIFU
|PERSONAL COMEDY MEANING
|CAN'T HAVE FU ON A PLATE
|WAP
|ALOOF
|MEANS: WET A** P**Y
|WHTPRDE
|WHITE PRIDE
|RACIST
|WHTPRIV
|WHITE PRIVALGE
|SHOWS HATE, PREJUDICE. EVERYONE IS EQUAL IN IDAHO
|WTF4MAN
|HIS NAME & MOTHER MAIDEN NAME
|CAN'T HAVE WTF ON A PLATE
|WTPRVLG
|NAME OF MY TRUCK.
|NO RACIAL COMMENTS ALLOWED ON PLATE TEXT
|X3ZTTU8
|ACCENTUATE! MY NICKNAME SINCE I WAS IN THE MILITARY.
|SPELLED BACKWARDS: BUTT SEX. CANNOT HAVE BODILY FUNCTIONS ON PLATE
|YA0I
|JAPANESE GRAPHIC NOBLES
|SYNONYMOUS WITH FOREIGN PORNOGRAPHY
|YRUGEH
|DUNGEONS AND DRAGONS NAME
|WE CANNOT ACCEPT WHY ARE YOU GAY?
|Z00M69
|CAMERA ZOOM
|CANNOT HAVE SEXUAL REFERENCE ON A PLATE
|Z3R0FUX
|I HAVE 7 KIDS AND THEY EACH PICKED A LETTER OR NUMBER TO GO ON THE PLATE.
|ZERO FUCKS GIVEN OBSCENITY